Çağla Şıkel: Yine bacaklarım kaslı diye mi yazacaksınız?

"SPONSORLARIMIZ YARDIMCI OLUYOR"

"BACAKLARIM KASLI DİYE Mİ YAZACAKSINIZ?"

Çağla Şıkel sezonu açtı

Çağla Şıkel böyle görüntülendi:

Çiğdem Saltık

Son dönemlerde adından en çok söz ettiren isimlerin başında gelen, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı.Spor salonundan çıktıktan sonra elbise ve kıyafet bakmak için Nişantaşı'nı turlayan, sözün masraftan açılmasıyla "Sağ olsun sponsorlarımız her konuda yardımcı oluyorlar" dedi.Geçen günlerde çocuklarıyla birkaç günlüğüne gittiği Bodrum'da deniz sezonunu açtığını ancak üşüdüğünü söyleyen, kendisinden poz isteyen basın mensuplarına ise "Yine bacaklarım kaslı diye mi yazacaksınız? Spordan çıktım belli oluyor mu?" ifadelerini kullandı.