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Çağla Şıkel: Yine bacaklarım kaslı diye mi yazacaksınız?

Spor salonundan çıktıktan sonra elbise ve kıyafet bakmak için Nişantaşı'nı turlayan manken Çağla Şıkel, kendisini görüntüleyen gazetecilere "Yine bacaklarım kaslı diye mi yazacaksınız?" dedi

04 Mayıs 2018, Cuma 15:02
Çağla Şıkel: Yine bacaklarım kaslı diye mi yazacaksınız?
Son dönemlerde adından en çok söz ettiren isimlerin başında gelen Çağla Şıkel, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı.

"SPONSORLARIMIZ YARDIMCI OLUYOR"

Spor salonundan çıktıktan sonra elbise ve kıyafet bakmak için Nişantaşı'nı turlayan Çağla Şıkel, sözün masraftan açılmasıyla "Sağ olsun sponsorlarımız her konuda yardımcı oluyorlar" dedi.

"BACAKLARIM KASLI DİYE Mİ YAZACAKSINIZ?"

Geçen günlerde çocuklarıyla birkaç günlüğüne gittiği Bodrum'da deniz sezonunu açtığını ancak üşüdüğünü söyleyen Çağla Şıkel, kendisinden poz isteyen basın mensuplarına ise "Yine bacaklarım kaslı diye mi yazacaksınız? Spordan çıktım belli oluyor mu?" ifadelerini kullandı.

Çağla Şıkel sezonu açtıÇağla Şıkel sezonu açtı

Çağla Şıkel böyle görüntülendi:





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