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Çağla Şıkel yoğun tempoya dayanamadı

Sık sık çocukları Uzay ve Kuzey'le eğlenirken fotoğraflarını görmeye alıştığımız Çağla Şıkel, sonunda bu yoğun tempoya yenik düştü

13 Şubat 2018, Salı 10:30
Çağla Şıkel yoğun tempoya dayanamadı
Geçen günlerde yaptığı açıklamayla yeni projelerde yalnız çalışmak istediğini açıklayan Çağla Şıkel, yoğun bir iş temposunda koşturuyor.

Podyum tekliflerini reddetmeyen ve kendi adına bir de YouTube kanalı açan Çağla Şıkel, hem çok çalışan hem de çocuklarıyla eğlenmekten keyif alan bir isim…

'BİR ANNENİN DRAMI'

Ancak başarılı isim yaptığı son paylaşımla bu temponun ne kadar yorucu olduğunu gözler önüne serdi. ‘Bir annenin dramı’ notunu düştüğü kareyi sosyal medya hesabında paylaşan Çağla Şıkel son derece yorgun görünüyor.




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