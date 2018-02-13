Çağla Şıkel yoğun tempoya dayanamadı

'BİR ANNENİN DRAMI'

Çağla Şıkel: Erkeğin ilk önce başarısına bakarım

Çağla Şıkel 'Dünyanın en güzel fotoğrafı' notuyla paylaştı (İşte o paylaşım)

Çağla Şıkel'den Alişan açıklaması (Yollarını ayırdılar mı?)

Elif Bayram

Geçen günlerde yaptığı açıklamayla yeni projelerde yalnız çalışmak istediğini açıklayan, yoğun bir iş temposunda koşturuyor.Podyum tekliflerini reddetmeyen ve kendi adına bir dekanalı açanhem çok çalışan hem de çocuklarıyla eğlenmekten keyif alan bir isim…Ancak başarılı isim yaptığı son paylaşımla bu temponun ne kadar yorucu olduğunu gözler önüne serdi. ‘Bir annenin dramı’ notunu düştüğü kareyi sosyal medya hesabında paylaşanson derece yorgun görünüyor.