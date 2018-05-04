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Çağlar Söyüncü hakkındaki Arsenal iddialarına sert yanıt!

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan'ın Çağlar Söyüncü'nün Arsenal'a transfer olacağını açıklamasına Freiburg yönetiminden sert tepki geldi.

Çağlar Söyüncü hakkındaki Arsenal iddialarına sert yanıt!
Altınordu'dan 2016 yazında Freiburg'a transfer olan Çağlar Söyüncü hakkında dün flaş bir gelişme yaşanmıştı.

Uluslararası Ekonomi Forumu'nda konuşan Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Çağlar'ın çok yakında Arsenal ile anlaşacağını söylemişti.

Bu sözlere oyuncunun şu an formasını giymekte olduğu Freiburg cephesindense sert tepki geldi.

Kulübün sportif direktörü Jochen Saier, "Sayın Özkan, Çağlar hakkında çok az şey biliyor. Söyledikleri tamamen anlamsız." ifadelerini kullandı.

Saier, transfer iddialarını yalanlarken "Arsenal'dan tarafımıza ulaşmış hiçbir teklif yok." şeklinde konuştu.

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