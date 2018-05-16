Çağman mantarını toplamak isteyenler ayılarla yarışıyor

Mantarın lezzetini bilenler, ayı korkusuna ve ormanın zorluğuna aldırış etmeden ormanda mantar arıyor. Kabadüz'deki Çambaşı Yaylası'nda yılın Mayıs ayı içerisinde metrelerce yükseklikteki ağaçların gövdesinde kendiliğinden yetişen çağman isimli mantarları toplamak için adeta ayılar ile yarışıyor. İlk görenin topladığı mantarlar 5 kilo ağırlığa kadar ulaşabiliyor.

Çambaşı Yaylası sakinlerinden Serdar Şimşek, sadece Mayıs ayı içerisinde yetişen çağman isimli mantarın çok özel bir mantar türü olduğunu söyledi.

Mantarların ağaçların gövdesinde kendiliğinden yetiştiğini belirten Şimşek, “Çağman mantarının toplaması çok zordur. Orman içinde metrelerce yüksekteki ağaçların gövdesinde kendiliğinden ortaya çıkan mantarları bizlerin sevdiği kadar ayılar da çok sever. Bu mantarlar çıkmaya başladığında bizler ve ayılar arasında adeta mantar toplama yarışı olur" dedi.

Çağman mantarının her ağaçta yetişmediğini ifade eden Şimşek, “Bazı yıllarda bu mantarlar her bir ağaçta 15-20 tanesi bir arada oluyor. Tam büyüklüğe ulaşan çağman mantarı 5 kilo ağırlığa kadar çıkabiliyor” diye konuştu.

Şimşek, çağman mantarının kokusunun ve lezzetinin çok özel olduğunu sözlerine ekledi.

İHA