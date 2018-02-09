Çağrı merkezi ile sahte ilaç tuzağı



GÜNLÜK 50 BİN LİRALIK CİRO

(Fevzi Kızılkoyun / Hürriyet)

İdil Janet Demiray

Ankara Emniyet Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekipleri, yürüttükleri çalışma sonucu Türkiye’ye yasadışı yollardan sokulan ve çoğu sahte, cinsel gücü artırıcı hap, sprey ve zayıflatma ilaçların piyasaya sürüldüğünü belirledi. Bu ilaçların Kızılay semtinde bir apartman dairesinde kurulan çağrı merkezi (call center) üzerinden satıldığı ortaya çıkarıldı.Çağrı merkezine yapılan baskında müşterilerle telefon üzerinden bağlantı kuran 52 kadın ile bu merkezi kuran, ilaçları yurt dışından yasadışı yollardan getiren 9 erkek gözaltına alındı. Çağrı merkezinde yapılan aramalarda 200 bin hap, sprey ve benzeri ilaç ele geçirildi.Burada çalışan kadınların maaş artı satışlardan prim aldığı, kadınların günlük yaptıkları satışlarında el yazısıyla not aldıkları çizelge de bulundu.Çağrı merkezi üzerinden yapılan satışlarda günde 50 bin liralık ciro yapıldığı da ortaya çıktı.