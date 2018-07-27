Caicedo için Fenerbahçe iddiası!

Teknik direktör Phillip Cocu'nun bilgisi dahilinde transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Andre Ayew'i kiralık olarak kadrosuna katmasının ardından gözünü forvet transferine çevirdi.

İlk olarak geçen sezon kiralık olarak forma giyen Vincent Janssen'le görüşen Sarı-Lacivertliler'in listesinde alternatifler isimler de yer alıyor.

Bugün İtalya basınında yer alan iddiaya göre; Fenerbahçe, Lazio'da forma giyen Ekvadorlu forvet Felipe Caicedo ile temas halinde. Geçtiğimiz haftalarda Bursaspor'un kadrosuna katmak istediği öne sürülen 29 yaşındaki futbolcu için Sarı-Lacivertlilerin nabız yokladığı belirtildi.

Geçen sezon Lazio'da 22 lig maçında yalnızca 3 gol kaydeden Caicedo, özellikle fizik gücü ve sırtı dönük başarılı oyunuyla dikkat çekiyor.

68 kez Ekvador Milli Takımının formasını giyen Felipe Caicedo'nun kariyerinde Basel, Manchester City, Sporting Lizbon, Malaga, Levante, Lokomotif Moskova, El Cezire ve Espanyol gibi kulüpler bulunuyor.