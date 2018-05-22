Yaptığı eylemlerle adını duyuran, hayatı filmlere, kitaplara konu olan, 1994 yılında Sudan'da yakalanan ve halen Fransa'da cezaevinde tutulan 'Çakal Carlos' lakaplı Ilich Ramirez Sanchez’in bronzdan büstünü yapan Uluslararası Aktivist Sanatçılar Birliği Kurucu Başkanı, şair, yazar ve heykeltıraş Dr. Ümit Yaşar Işıkhan, 2014 yılının Haziran ayında, Venezuela Devrim Müzesi'nde sergilenmek üzere kargo ile bu ülkeye gönderdi. Işıkhan, bronzdan yaptığı, 16 kilo ağırlığındaki büstün Venezuela’daki adrese ulaştırılmadığını öğrendi. Kargo şirketi görevlileriyle temasa geçen; ancak sonuç alamayan Işıkhan, heykel Venezuela Devrim Müzesi'ne ulaştırılmadığı gibi kendisine de getirilmeyince, İzmir 3'üncü Tüketici Mahkemesi’nde kargo şirketine dava açtı.

Davanın bugün yapılan son duruşmasına Ümit Yaşar Işıkhan, avukatı Fatma Seval Karabay ve kargo şirketinin avukatı Hatice Akkaş katıldı. Mahkeme heyeti, 'Çakal Carlos' büstü için kargo şirketince Işıkhan’a 20 bin lira maddi, 5 bin lira da manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

Duruşma çıkışı açıklama yapan Işıkhan, "Dünyanın sıra dışı liderlerinden olan dönemin Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez, 'Çakal Carlos' büstünün Devrim Müzesi’nde sergilenmesini istemişti. Bunun üzerine gerekli yazışmaları yaptıktan sonra 2014 yılın Haziran ayında ben kargo ile büstü, Hugo Chavez’in de mezarının bulunduğu Venezuela Devrim Müzesi’ne gönderdim. Aradan geçen uzunca bir süreden sonra büstün müzeye ulaşmadığını öğrendim. Büstün Venezuela’da kaybolduğu ortaya çıktı. O büst, müzede bizim ülkemiz adına sergilenecek ve ülkemizi temsil edecekti. Bugün verilen kararda eksiklik olduğunu düşüyorum. Biz gönderinin sanat eseri olmasından dolayı ayrıcalıklı değerlendirilmesini istiyoruz. Hatta bunun sanat eseri olduğunu belirten bir yazı vardı. Mahkeme, maddi kısmını verdi; ancak manevi kısmı eksik. Çünkü üretim sürecinin hazzını, duyarlılığını, hüznünü, kaygısını veremezsin. Manevi olarak 5 bin lira tespit ettiler; ama bana göre 50 bin olmalı. Bu sanat eseri, heykel; bir tuğla veya gömlek yapmıyorsun. Sanat eserlerine karşı biraz daha duyarlı davranmamız gerekiyor" diye konuştu.

Ümit Yaşar Işıkhan’ın avukatı Fatma Seval Karabay da sanat adına hukuk mücadelesi verdikleri belirterek, karara itiraz edeceklerini söyledi.

DHA