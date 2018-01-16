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Cakarta'daki borsa binasındaki asma katın çökme anı

Endonezya’nın başkenti Cakarta’daki Menkul Kıymetler Borsası binasında dün çökme meydana gelmiş bugün gelen son haberlere göre yaralı sayısı 72'den 77'e çıkmıştı. Menkul Kıymetler Borsası'nın (JSX) "Tower 2" adlı binasının giriş katının üstündeki orta tavanın tamamen çöktüğü olayın görüntüleri ortaya çıktı.

16 Ocak 2018, Salı 15:46
Cakarta'daki borsa binasındaki asma katın çökme anı
Cakarta Emniyeti Sözcüsü Argo Yuwono, kentteki hastanelerden alınan bilgiye göre çökme sonucu 72 kişinin yaralandığını ifade etti.

Yuwono, şu ana kadar can kaybının yaşanmadığını dile getirerek, 4 farklı hastanede tedavisi devam eden yaralılar arasında bazılarının durumunun ciddiyetini koruduğunu kaydetti.

Olayı yeri incelemesinde patlayıcı bir maddeye rastlamadıklarına işaret eden Yuwono, tavanın neden çöktüğüne ilişkin soruşturma yapıldığını söyledi.



Bu arada, şirket çalışanlarının çoğunluğunun yemek arası nedeniyle bina dışında olmasının büyük bir faciayı önlediği vurgulandı.

Ancak çökme sırasında asma katta borsayı ziyaret eden bir öğrenci grubunun bulunduğu belirtildi.

Öte yandan, olay nedeniyle kısa bir süre ara verilmesinin ardından borsa işlemleri yeniden başladı.

AA


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