Cakarta'daki borsa binasındaki asma katın çökme anı

Can Hakman

Emniyeti Sözcüsü Argo Yuwono, kentteki hastanelerden alınan bilgiye göre çökme sonucu 72 kişinin yaralandığını ifade etti.Yuwono, şu ana kadar can kaybının yaşanmadığını dile getirerek, 4 farklı hastanede tedavisi devam eden yaralılar arasında bazılarının durumunun ciddiyetini koruduğunu kaydetti.Olayı yeri incelemesinde patlayıcı bir maddeye rastlamadıklarına işaret eden Yuwono, tavanın neden çöktüğüne ilişkin soruşturma yapıldığını söyledi.Bu arada, şirket çalışanlarının çoğunluğunun yemek arası nedeniyle bina dışında olmasının büyük bir faciayı önlediği vurgulandı.Ancak çökme sırasında asma katta borsayı ziyaret eden bir öğrenci grubunun bulunduğu belirtildi.Öte yandan, olay nedeniyle kısa bir süre ara verilmesinin ardından borsa işlemleri yeniden başladı.AA