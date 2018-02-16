Çaldığı bebek arabasını satıp bira almış

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir apartmanın merdiven dairesinden çaldığı bebek arabasını satıp, parasıyla bira alıp içen Ümit S., çıkarıldığı mahkemeci tutuklandı

Çaldığı bebek arabasını satıp bira almış
Manavgat'ın Yukarı Hisar Mahallesi'nde bir binanın giriş kat merdiven boşluğundaki bebek arabasının çalındığı ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Sokaktaki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, bebek arabasının Ümit S. tarafından çalındığını belirledi.

Polis ekipleri adresini belirledikleri Ümit S.'yi baskınla gözaltına aldı. GBT sorgusunda 'görevli memura direnme' suçundan 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve arandığı tespit edilen Ümit S., Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.





BEBEK ARABASINI KAĞIT TOPLAYICISINA SATIP BİRA ALMIŞ


Ümit S. polisteki ifadesinde, bebek arabasını bir kağıt toplayıcısına 12 TL'ye sattığını, parayla da bira alıp içtiğini anlattı. Ümit S.'nin ifadesi doğrultusunda inceleme yapan polis, bebek arabasını kağıt toplayıcısından alarak sahibine teslim etti.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ümit S., sulh ceza hakimliğince 'hırsızlık' suçundan tutuklanarak Alanya L tipi Cezaevi'ne gönderildi.

DHA


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