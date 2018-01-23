Çaldığı otomobilde uyurken yakalandı



TUTUKLANDI

Gizem Yetil

Şanlıurfa’da geceleri konaklamak için 3 günde 4 otomobil çaldığı iddia edilen kişi, aracın içinde uyurken yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, son dönemlerde Süleymaniye, Ahmet Yesevi, Topdağı ve Camikebir mahallelerinde yaşanan oto hırsızlığı olaylarının ardından çalışma başlattı.Bir haftadan bu yana kayıp olan uyuşturucu bağımlısı F.A’yı takibe alan ekipler, zanlıyı çaldığı otomobillerden birinde uyurken yakaladı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.