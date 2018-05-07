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California, dünyanın en büyük 5. ekonomisi oldu

ABD'nin batı yakasında yer alan ve ülkenin en kalabalık eyaleti olan California, İngiltere'yi de geride bırakarak dünyanın en büyük beşinci ekonomisi oldu

California, dünyanın en büyük 5. ekonomisi oldu
ABD'nin batı yakasında yer alan ve ülkenin en kalabalık eyaleti olan California'nın Gayri Safi Yurtiçi Hasılası 2017 yılında bir önceki yıla kıyasla 127 milyar dolar daha artarak 2,7 trilyon doların üzerine çıktı. Böylece bu eyalet 2,625 trilyon dolarlık GSYH'ye sahip İngiltere'yi de geride bırakarak dünyanın en büyük beşinci ekonomisi haline geldi.
 
Yaklaşık 36 milyon kişinin yaşadığı California eyaletinde Silikon Vadisi ve Hollywood gibi ABD ekonomisinin büyümesine öncülük eden sektörler yer alıyor.
 
Uzman Para'nın haberine göre; 2002 yılında yine dünyanın en büyük beşinci ekonomisi haline gelen California, 2012 yılında yaşanan resesyonun etkisi ile 10. sıraya kadar gerilemişti. O zamandan bu yana California, 2 milyon kişiye istihdam yaratırken GSYH'sine ise 700 milyar dolar ekleme başarısı gösterdi.


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