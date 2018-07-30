California yangınlarında ölü sayısı artıyor

ABD'nin California eyaletinde devam eden yangınlarda 50 bin kişi tahliye edilirken, hayatını kaybedenlerin sayısı artmaya devam ediyor. Yosemite Ulusal Parkı yakınlarında Shasta bölgesinde 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

California eyaletindeki yangında 95 bin hektardan fazla alan hasar görürken, 657'si konut olmak üzere 874 yapı tahrip oldu. Hızla hareket eden yangında, 70 yaşında bir kadın, 4 ve 5 yaşlarında iki çocuk dahil olmak üzere altı kişi hayatını kaybetti. İtfaiyecilerin yangınla mücadele etmek için haftalarca uğraştıkları Mariposa ilçesinde yetkililer, Sequoia ve Kings Kanyon Ulusal Parkları'nda bir itfaiyecinin düşen bir ağaç yüzünden hayatını kaybettiğini bildirdi.

California Ormancılık ve Yangın Koruma Dairesi Sözcüsü Lynne Tolmachoff, 17 bölgede devam eden yangınları söndürme çalışmalarına 12 bin itfaiyecinin katıldığını açıkladı. California Ulusal Muhafızları tarafından 800 kişi daha görevlendirildiği bildirilirken, yetkililer dün yaptığı açıklamada, Florida'dan 150'den fazla itfaiyenin yolda olduğunu söyledi.

İHA