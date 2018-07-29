ABD'nin California eyaletinde pazartesi günü başlayan ve kontrol altına alınamayan yangın nedeniyle 37 bin kişi bölgeden tahliye edildi. Yetkililerden edinilen bilgiye göre, Shasta bölgesindeki çalılık alanda pazartesi çıkan yangının halen kontrol altına alınamadığı bildirildi. Alevlerin, Shasta, Keswick ve 90 binden fazla kişinin ikamet ettiği Redding bölgesinde büyümeye devam ettiği kaydedildi. Şu ana kadar 500'den fazla yapının yandığı ve 37 bin kişinin de güvenli yerlere tahliye edildiği belirtildi.

BBC'de yer alan haberde, yangında 2 çocuk ve büyükannelerinin hayatını kaybetmesiyle birlikte yaşamını yitirenlerin sayısının 5'e çıktığı ifade edildi. Haberde, 6 kişiden ise halen haber alınamadığı da kaydedildi.

Pazartesi günü başlayan yangın yaklaşık 200 kilometrekarelik alanda etkili olmaya devam ederken, alevlerin yalnızca yüzde 5'i kontrol altına alınabildi.

Yangın söndürme çalışmalarına 3 bin 400'den fazla itfaiyeci katılıyor. Çalışmalara yangın söndürme uçaklarının da dahil olduğu kaydedildi.

Bölgede acil durum uyarısı da devam ediyor.