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Çalılıklara saklanan şüpheli, göz yaşartıcı gazla yakalandı

Mersin'in Anamur ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda polisi fark edip kaçarak çalılıklara saklanan A.Y., göz yaşartıcı gazla bulunduğu yerden çıkınca gözaltına alındı

Çalılıklara saklanan şüpheli, göz yaşartıcı gazla yakalandı
Mersin Yalıevleri Mahalesi'ndeki bir adrese baskın düzenleyen polisleri fark eden A.Y. (23), kaçarak çalıkların arasına gizlendi.

A.Y. tüm aramalara karşın bulunamayınca, polis bölgeye göz yaşartıcı gaz attı. Gazın etkisiyle A.Y., saklandığı yerden çıkınca gözaltına alındı.


İKİ ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLECEK


Şüphelinin evinde yapılan aramalarda 500 gram esrar ele geçirildi.

Evde bulunan S.K'nın (23) da uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığı belirlenerek gözaltına alındı. 

İki şüpheli, sorgularının ardından adliyeye sevk edilecek.




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