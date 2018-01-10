Çalılıklara saklanan şüpheli, göz yaşartıcı gazla yakalandı



İKİ ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Gizem Yetil

Mersin Yalıevleri Mahalesi'ndeki bir adrese baskın düzenleyen polisleri fark eden A.Y. (23), kaçarak çalıkların arasına gizlendi.A.Y. tüm aramalara karşın bulunamayınca, polis bölgeye göz yaşartıcı gaz attı. Gazın etkisiyle A.Y., saklandığı yerden çıkınca gözaltına alındı.Şüphelinin evinde yapılan aramalarda 500 gram esrar ele geçirildi.Evde bulunan S.K'nın (23) da uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığı belirlenerek gözaltına alındı.İki şüpheli, sorgularının ardından adliyeye sevk edilecek.