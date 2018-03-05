Çalımbay ve Güneş'ten maç öncesi açıklamalar

İşte iki hocanın da açıklamaları:

Şenol Güneş

Rıza Çalımbay

Haber Merkezi

'de 24. haftanın son maçında'ı konuk ediyor.Mücadele öncesi Trabzonspor teknik direktörü Rıza Çalımbay ve Beşiktaş teknik direktörü, yayıncı kuruluşun sorulaırnı yanıtlamak üzere birlikte kameralar önüne çıktı.'Kurumlar ebedidir, şahıslar gelip geçicidir ama kurumları kurum yapan o şahısların eseridir. Biz bu kurumların askeriyiz.""Biz de kazanmak istiyoruz, onlar da kazanmak istiyor. Sahadaki oyuncuları ne yapacağı önemli olan. Burada genelde güzel maçlar oluyor.""Kader nereyi yazıyorsa oraya gidiyoruz. Rıza, Beşiktaş'tan, evinden barkından ayrılmak ister miydi? Ben Trabzon'dan hiç kendim ayrılmadım. Sadece sonuncuda ayrıldım, ondan önce hep görevime son verildi.""Futbol bir hizmettir. Biraz futbol kültürümüzü değiştirmek lazım. Oyun oynanıyor, yarış devam ediyor. Biraz dengemizi ve aklımızı kaybettiğimizi düşünüyorum.'Yıllarda Beşiktaş'ta oynadık. Orada başladık, orada bitirdik, güzeldi ama sonra başka kulvara geçiyorsunuz. Sorumluluğumuz var.enol hoca ile milli takımda birlikte de oynadık.Uludağ'da birlikte koşuyorduk, Şenol hoca benim önümde koşuyordu, Rıdvan benim arkamda koşuyordu. Beşiktaş'ta yıllardan beri mükemmel işler yapılıyor. Ben hem Avrupa'da, hem de Türkiye'de Şenol hocama başarılar diliyorum."