Çalınan yarım milyar dolarlık kripto para geri ödenecek

BBC'nin haberine göre Coincheck
, siber saldırı sonucu sahip oldukları kripto para
yı kaybeden kişilere paralarının ödeneceği sözünü verdi.
Tokyo
merkezli şirket, hırsızlıktan 260 bine yakın kişinin etkilendiğini duyurdu. Siber saldırının fark edilmesinin ardından şirket, Bitcoin
dışındaki tüm kripto para işlemlerini dondurmuştu.
Çalınan Coincheck
varlıklarının, çevrimdışı olarak güvenli bir şekilde saklandığı 'soğuk cüzdan'da değil, çevrimiçi borsanın bir parçası olan 'sıcak cüzdan'da tutulduğu açıklanmıştı.
Olayın, bugüne kadarki en büyük kripto para
hırsızlığı olduğu belirtiliyor.
Nazlı Erdol