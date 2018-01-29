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Çalınan yarım milyar dolarlık kripto para geri ödenecek

Japonya'nın en büyük kripto para borsalarından Coincheck, siber saldırı sonucu çalınan 534 milyon dolar değerindeki kripto paranın çoğunun sahiplerine geri ödeneceğini belirtti

Çalınan yarım milyar dolarlık kripto para geri ödenecek
BBC'nin haberine göre Coincheck, siber saldırı sonucu sahip oldukları kripto parayı kaybeden kişilere paralarının ödeneceği sözünü verdi.

Tokyo merkezli şirket, hırsızlıktan 260 bine yakın kişinin etkilendiğini duyurdu. Siber saldırının fark edilmesinin ardından şirket, Bitcoin dışındaki tüm kripto para işlemlerini dondurmuştu.

Çalınan Coincheck varlıklarının, çevrimdışı olarak güvenli bir şekilde saklandığı 'soğuk cüzdan'da değil, çevrimiçi borsanın bir parçası olan 'sıcak cüzdan'da tutulduğu açıklanmıştı.

Olayın, bugüne kadarki en büyük kripto para hırsızlığı olduğu belirtiliyor.



 


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