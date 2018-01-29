Çalınan yarım milyar dolarlık kripto para geri ödenecek

Nazlı Erdol

BBC'nin haberine göre, siber saldırı sonucu sahip olduklarıyı kaybeden kişilere paralarının ödeneceği sözünü verdi.merkezli şirket, hırsızlıktan 260 bine yakın kişinin etkilendiğini duyurdu. Siber saldırının fark edilmesinin ardından şirket,dışındaki tüm kripto para işlemlerini dondurmuştu.Çalınanvarlıklarının, çevrimdışı olarak güvenli bir şekilde saklandığı 'soğuk cüzdan'da değil, çevrimiçi borsanın bir parçası olan 'sıcak cüzdan'da tutulduğu açıklanmıştı.Olayın, bugüne kadarki en büyükhırsızlığı olduğu belirtiliyor.