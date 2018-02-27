Çalıntı resmi araçla gezmeye giden 3 kişi yakalandı



EKİPLER HEMEN HAREKETE GEÇTİ



GÖZALTINA ALINMA ANLARI KAMERADA

Gizem Yetil

Çilimli Blediyesi'ne ait minibüsü çaldığı ileri sürülen O.T. (19), arkadaşları C.D. (17) ve Y.K'yı da (17) yanına alarak gezmek için Bolu'ya gitti.Kent merkezindeki Plaka Tanıma Sistemi üzerinden aracın çalıntı olduğu bilgisini edinen polis ekipleri, hemen harekete geçti. Polis ekipleri, çalıntı minibüsü Hürriyet Caddesi üzerinde durdurdu.Gözaltına alınan O.T, C.D, ve Y.K. ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.Bu arada 3 kişinin polis tarafından gözaltına alınma anı bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.