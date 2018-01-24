Çalışan anneye 400 TL kreş yardımı 



"BU TARİHİ BİR REKORDUR"



"EN DÜŞÜK TEŞVİĞİMİZ 883 TL"

"GÜNLÜK 75 TL VEREBİLECEĞİMİZ BİR TEŞVİK SÖZ KONUSU OLACAK"

Gizem Yetil

Rize'de, 53 Gazeteciler Derneği'nde basın toplantısı düzenleyen İŞKUR Genel Müdür Vekili Cafer Uzunkaya, Türkiye'nin ve dünyanın en önemli sorunlarından biri olan işsizlik ve istihdamı arttırma konusunda istihdam politikalarının oluşturulma sürecinde, uygulanmasında ve takibinde ciddi sorumluluklar alan bir kamu kuruluşu olduklarını söyledi."Bu Rize için sevindirici bir durumdur. Kadınların istihdam oranlarını yükseltmek zorundayız. Türkiye'nin son 10 yılda genç, kadın ve genel istihdamında yakaladığı başarıyı Avrupa'da ve dünyada görmemiz mümkün değildir. İstihdam rakamlarımız ortadadır. 2017 yılında 1.5 milyon üzerinde istihdam gerçekleştirdik. Bu tarihi bir rekordur.Rize'de il ölçeğinde bu rakama katkı verdi. İş başı eğitim kursları ile girişimcilerinde bundan istifade ettiği bir yılı geride bıraktık. Yeni yılda daha geniş teşviklerle milletimizin huzurundayız." dedi.2017 yılında yapılan teşviklerin büyük bir ilgi uyandırdığını ifade eden Uzunkaya, yeni yılda toplumun farklı kesimlerinin beklentilerini karşılayacak teşvikler uygulayacaklarını belirterek şöyle konuştu:"Geçtiğimiz yılda yapılan teşvikler milletimiz tarafından büyük beğeni topladı. İş verenlerin beklentisini dahi aşan teşviklerde bulunduk. Yeni alınan her bir işçi için İŞ-KUR olarak 773 TL teşviğimiz vardı. Bu yıl bu teşviklerimizi oldukça çeşitlendirip birçok farklı alanda ihtiyaçlar doğrultusunda yeni teşvikler sunduk. En düşük teşviğimiz 883 TL'den başlayıp 2 bin TL'nin üzerine çıkmaktadır. Özellikle bilişim ve imalat sektöründe 3 ay ile sınırlı olan kurs süresini 6 aya çıkaracağız. 54 TL olan günlük harçlığı 61,65 TL'ye çıkarıyoruz.Esnaflara yönelik ciddi bir pozitif ayrımcılıklar düzenlemekteyiz. İmalat konusunda, ve ustalık belgesi olan yeni alınacak gençlerimizle alakalı olarak bir ay maaşlarını iş veren tarafından diğer ay İŞ-KUR tarafından ödenmesi için çalışacağız. Yine bilişim, siber güvenlik ve kodlama gibi geleceğin meslekleri olarak görülen alanlarda kurs süresi 9 aya çıkartılarak, günlük 75 TL verebileceğimiz bir teşviğimiz söz konusu olacak. Yine çok önemsediğimiz bir konu olan kadınlarımızın istihdamı konusunda pozitif ayrımcılıklarımız olacak. İşi ve evi arasında kalan çalışan kadınlarımıza 400 TL'lik kreş yardımımız olacak. Bu sayede istihdam rakamlarımızı 2017 yılının daha da üzerinde bir noktaya taşımış olacağız."