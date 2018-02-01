Çalışana çalışmayana devletten 10 ödeme

İdil Janet Demiray

Bazı sigortalılar emeklilik için gerekli primi tamamlayamıyor. Bu kişiler o ana kadar ödedikleri primleri SGK’dan toplu olarak geri isteyebiliyor. Bunun için SGK’ya da dilekçeyle başvurmak gerekiyor.Sosyal güvencesi olmayan ve ekonomik durumu yetersiz 65 yaş üstü vatandaşlara devlet yaşlılık maaşı (2022 maaşı) veriyor. 484 liranın altında geliri olan yaşlı önce defterdarlık veya mal müdürlüklerinden başvuru evrakı alacak. Başvuru kaymakamlıklara. Belgeleri inceleyen SGK, üç ayda bir ödeme yapıyor: 780 TL.1068 tl Devlet, engelli ya da çok yaşlı olduğu için bakıma muhtaç kişilerle aynı çatı altında yaşayanlara evde bakım parası olarak aylık 1068 lira ödüyor. Evde bakım parası için Aile Bakanlığı’nın il ve ilçe müdürlüklerine başvuruluyor. Evde bakım aylığı için bakılacak kişiye tam teşekküllü bir hastaneden sağlık kurulu raporu almak gerekiyor. Raporda ‘ağır engelli’ yazması şart.Yüzde 40 ve üzeri engelli olup da sosyal güvencesi bulunmayan engelliler, yaşlılar ile anne veya babası olmayan (yetim) muhtaç çocuklara ‘Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü’ tarafından 680 TL aylık bağlanıyor. Sağlık hizmeti ücretsiz. Muhtaç aylığı için başvuranın gelirinin olmaması ya da 484 lirayı aşmaması şartı var.Yol ve gündelik ödemesi için kişinin tıbbi (organ nakli, kanser tedavisi, acil gibi haller) ve zorunlu nedenlerle yerleşim yeri dışında başka bir hastaneye sevki gerekiyor. Başvuru SGK il müdürlükleri ve sosyal güvenlik merkezlerine yapılıyor.Ölen kişi adına 360 günlük sigorta primi yatırılmışsa 5 yıl içinde başvuru yapan yakınları 594 lira cenaze yardımı alıyor. Bunun için bir dilekçeyle sosyal güvenlik merkezlerine başvurulmalı.Yetim kalan kız çocuklarına maaş bağlanırken, evlenmeleri durumunda çeyiz parası ödeniyor. Bu ödenek SSK veya Bağkurlu anne veya babasının vefatı nedeniyle yetim maaşı alan kız çocuklarına veriliyor. 24 maaş tutarındaki bu para kız çocuğuna evlendiğinde toplu ödeniyor. Başvuru SGK’ya.SGK, anneye, anne sigortalı değilse babaya her doğumda 149 lira ödüyor. Bunun için SGK il müdürlüğü veya sosyal güvenlik merkezine 5 yıl içinde başvuru yapılabilir.Çalışırken hastalanan, meslek hastalığına yakalanan, iş kazası geçiren sigortalıya hastane rapor yazar. Rapor alınan sürelerde patron maaş ödemez, ödemeyi SGK yapar. Buna iş göremezlik ödeneği denir. Ödeme günlük en az 33.82 TL’den hesaplanır. Bu parayı Bağkurlu da alır. SGK’nın yatırdığı para PTT’den çekilir.Doğum öncesi ve sonrası toplam 112 gün izin kullanan sigortalı anneler, çalışmadıkları sürenin parasını alabiliyor. Bu ödem için anne adına doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 90 gün sigorta primi ödenmeli, anne halen bir işyerininde çalışıyor olmalı. Asgari ücretli bir anneye ödenen para 5050 lira. Bu paranın yatıp yatmadığını ‘turkiye.gov.tr’den kontrol edebilirsiniz.