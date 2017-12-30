Çalışana yeni vergi tarifesi

POSTA

14 BİN 800 TL OLDU

ASGARİ ÜCRETLİYE YARAR

SINIR ARTTI



DEĞER ARTIŞ KAZANCI İSTİSNASI 12 BİN TL

İŞTE YENİ DİLİMLER

Yusuf Cevahir

Vergi Kanunu’na göre; çalışanlar yıl içerisinde elde ettikleri gelire göre vergi ödüyor. Bu vergi kazanca göre yüzde 15-35 arasında değişiyor. Resmi Gazete’nin dünkü mükerrer sayısında yer alan gelir vergisi genel tebliğine göre; hangi gelirden ne kadar vergi alınacağıyla ilgili düzenlemeye gidildi.Buna göre; yüzde 15 vergi alınan gelir sınırı 13 bin liradan 14 bin 800 liraya, yüzde 20 vergi alınacak sınır 30 bin liradan 34 bin liraya, yüzde 27 vergi uygulanacak tutar 70 bin liradan 80 bin liraya, yüzde 35 vergi uygulanacak tutar da 80 bin liranın üzeri olacak şekilde belirlendi.Vergi dilimlerindeki bu artış, 2018’de çalışanların bir üst dilime geçmesini, yani daha fazla vergi alınmasını geciktirecek. Bu durum özellikle asgari ücretlileri mağdur ediyordu. Eylül ayında yüzde 20’lik vergi dilimine giren asgari ücretlinin maaşı bu yolla 75 lira düşmüştü. Bu kayıp asgari geçim indirimiyle kapatılmıştı.Kira geliri beyan ederken, belli bir tutar vergiden düşülüyor. Buna istisna tutarı deniliyor. Bu tutara 2017’deki beyanlarda 3800 lira uygulanmıştı. 2018 itibarıyla 4400 lira olarak kullanılacak. Bu tutarı geçmeyen konut kira gelirlerinin beyan edilmesi gerekmiyor. İstisna tutarının üzerinde gelir elde edilmesine rağmen, beyan edilmez veya eksik beyan edilirse istisnadan yararlanma hakkı ortadan kalkıyor.Değer artış kazancına ilişkin istisna tutarı, 11 bin liradan 12 bin liraya çıkarıldı. Gayrimenkul değer artış kazanç vergisi, satın alınan evin 5 yıl içerisinde satılmasından doğan bir vergi. 2018’de bu yolla satılacak evde, değer artışının vergisi 12 bin liralık istisna çıkarıldıktan sonra hesaplanacak.● 14.800 TL’ye kadar yüzde 15● 34.000 TL’nin 14.800 TL’si için 2220 TL, fazlası yüzde 20● 80.000 TL’nin 34.000 TL’si için 6060 TL, fazlası yüzde 27● 80.000 TL’den fazlasının 80.000 TL’si için 18.480 TL, fazlası yüzde 35.