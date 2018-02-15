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Çalışma Bakanı Sarıeroğlu'ndan taşeron işçi açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, CNN Türk ekranlarında önemli açıklamalarda bulundu

15 Şubat 2018, Perşembe 19:16
Çalışma Bakanı Sarıeroğlu'ndan taşeron işçi açıklaması
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, CNN Türk ekranlarında Doğan TV Ankara Temsilcisi Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı.
 

'27 KARDEŞİMİZİ KAYBETTİK'

Başvuru yapan taşeron işçilerden kadroya kabul edilenlerin sayısının 715 bini geçtiğini belirten Sarıeroğlu, 3. Havalimanı projesinde hayatını kaybeden işçilerle ilgili de bir açıklama yaptı.

Sarıeroğlu, "Bizim için tek bir kardeşimizin hayatı bile çok önemli, en az 30 bin kişinin çalıştığı bir projeden bahsediyoruz. Orada çalışan 30 bin kişiyi zan altında bırakan aslı astarı olmayan bir iddia atılıyor ortaya. Maalesef SGK kayıtlarımıza giren tamamı iş kazası değil ama bilgi kirliliğine son vermek için açıklıyorum toplamda 27 kardeşimizi kaybetmişiz" diye konuştu.


TAŞERON KADRO SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

 

Taşeron başvuru sonuçlarının erişime açılmasının ardından taşeron sınavı aşamasına geçilecek. Peki sınav tarihleri ne zaman? İşte detaylar...

Başvuru sonuçlarında sınava girmeye hak kazanan taşeron işçiler, 3 Mart 2018 - 22 Mart 2018 tarihleri arasında taşeron sınavına girecek.

Sınav sonrasında 23 Mart 2018 - 26 Mart 2018 tarihleri arasında sınav kuruluna itirazlar yapılacak ve ardından 27 Mart 2018 - 31 Mart 2018 tarihleri arasında da itirazlar incelenecek ve sınav sonuçları açıklanacak.

Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte kadrolu pozisyonda çalışmaya hak kazanan taşeron işçiler belli olacak.


KİT'LERE KADRO VERİLECEK Mİ? BAKAN SARIEROĞLU AÇIKLADI


KİT'lerde çalışan taşeron işçilerin durumuna değinen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu Sarıeroğlu, "KİT'lerde şimdi yeni istihdam alanları açacağız. O istihdam alanlarına taşeronda çalışan kardeşlerimizi geçirerek peyderpey o alanda da taşeronu sonlandırmak için çalışma içerisinde olacağız." diye konuştu.

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