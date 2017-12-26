Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan son dakika taşeron açıklaması

Kadrolu olan taşerona çift ikramiye

Adem Özdoğan

, taşeronlara kadro için tarih verdi. Bakanlık, taşeronlara kadro başvurularının'ta başlayacağını açıkladı."Alt işveren işçilerimizin kıdem tazminatına esas olan toplam hizmet süresi ile izin sürelerinin hesabında geçmiş kıdemler İş Kanunu çerçevesinde dikkate alınacaktır. İşçilerimizin bu hakları da korunmaktadır. 2 Ocak 2018 tarihinden itibaren 10 gün içinde, çalıştıkları alt işveren şirketlere değil, istihdam edilecekleri kurumlara başvuracaklardır."Şartları taşıyanların yazılı, sözlü ya da uygulamalı sınava alınması, sınavda başarılı olanların kadroya alınması işlemleri 2 Nisan 2018 tarihine kadar sonuçlandırılacak.