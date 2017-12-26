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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan son dakika taşeron açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıkladı: Taşeron işçilerin kadro başvurusu 2 Ocak'ta başlayacak. İzinler ve kıdem tazminatında hak kaybı olmayacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan son dakika taşeron açıklaması
Çalışma Bakanlığı, taşeronlara kadro için tarih verdi. Bakanlık, taşeronlara kadro başvurularının 2 Ocak'ta başlayacağını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan taşeronlara kadro açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Alt işveren işçilerimizin kıdem tazminatına esas olan toplam hizmet süresi ile izin sürelerinin hesabında geçmiş kıdemler İş Kanunu çerçevesinde dikkate alınacaktır. İşçilerimizin bu hakları da korunmaktadır. 2 Ocak 2018 tarihinden itibaren 10 gün içinde, çalıştıkları alt işveren şirketlere değil, istihdam edilecekleri kurumlara başvuracaklardır."

Şartları taşıyanların yazılı, sözlü ya da uygulamalı sınava alınması, sınavda başarılı olanların kadroya alınması işlemleri 2 Nisan 2018 tarihine kadar sonuçlandırılacak.

Kadrolu olan taşerona çift ikramiyeKadrolu olan taşerona çift ikramiye

 
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