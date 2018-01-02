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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve SGK'dan taşeron işçi açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından taşeron işçilerin kadroya geçiş süreciyle ilgili önemli açıklamalar geldi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve SGK'dan taşeron işçi açıklaması
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından, taşeron işçilerin kadroya geçirilme şartlarından olan, emekliliğe hak kazanmamış olmalarıyla ilgili belgenin, başvuru sürecinde değil, sürekli işçi kadrosuna veya işçi statüsüne geçirilmeden önce ibraz edileceğini duyurdu.

SGK'den yapılan yazılı açıklamada, hizmet alım sözleşmeleri kapsamında çalıştırılan işçilerin, sürekli işçi kadrosu veya işçi statüsüne geçirilmesiyle ilgili düzenlemede "Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmaları" gerektiği hükmünün yer aldığı anımsatıldı.

Söz konusu hüküm doğrultusunda, kamu kurum ve kuruluşlarında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında çalıştırılanlardan kadroya geçiş sürecinde bu yönde belge istendiğinin belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu belge, sürekli işçi kadrolarına veya işçi statüsüne geçirilme başvurularının yapılacağı 10 günlük (2-11 Ocak) başvuru süresi içinde değil, sürekli işçi kadrosuna veya işçi statüsüne geçirilmeden önce ibraz edilecektir. Ayrıca, sigortalılık başlangıç tarihi, 'www.turkiye.gov.tr' adresi üzerinden alınacak SGK Tescil ve Hizmet Dökümü belgesi esas alınarak tespit edilebilecektir."


BAKANLIKTAN DA AÇIKLAMA GELDİ


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, taşerondan sürekli işçi kadrosuna geçirilenlerden herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmadıklarına dair belge ibraz etmesi gerekenlerin bu belgeyi sürekli işçi kadrosuna veya işçi statüsüne geçirilmeden önce ibraz etmeleri gerektiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar"ın 01 Ocak 2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandığı hatırlatılarak, "Sürekli işçi kadrosu veya işçi statüsüne geçirilmede, hizmet alım sözleşmeleri kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin, 'herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmaları' gerektiği hükmüne yer verilmiştir" denildi.

Buna göre, kamu kurum ve kuruluşlarında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında çalıştırılan işçilerden, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmadıklarına dair belge ibraz etmesi gerekenlerin bu belgeyi, sürekli işçi kadrolarına veya işçi statüsüne geçirilme başvurularının yapılacağı 10 günlük (02/01/2018 - 11/01/2018 tarihleri arasındaki) başvuru süresi içinde değil, sürekli işçi kadrosuna veya işçi statüsüne geçirilmeden önce ibraz edecekleri bildirildi. Açıklamada, "Ayrıca, sigortalılık başlangıç tarihi; www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden alınacak SGK Tescil ve Hizmet Dökümü belgesi esas alınarak tespit edilebilecektir" ifadeleri yer aldı.

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