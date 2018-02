Call of Duty: Black Ops 4 yolda!

Adem Özdoğan

Call of Duty serisinin uzun süredir İkinci Dünya Savaşı cephelerine dönüş yapması bekleniyordu ve bu nihayet oldu. Geçtiğimiz kasım ayında satışa sunulan Call of Duty: WW2, 2017 yılının en çok satan FPS oyunu oldu. Şimdi sırada ise, Black Ops serisini yeniden canlandırmak var. En azından söylentilere bu yönde. Call of Duty: Black Ops 4, Nintendo Switch dahil tüm yeni konsollara gelebilir.Video oyun sektörü üzerine çalışmalar yapan Marcus Sellars, şu an Treyarch stüdyosunun Call of Duty: Black Ops 4 üzerinde çalıştığını dile getirdi. Oyunun PC, PlayStation 4, Xbox One ve Nintendo Switch platformları için 2018 sonuna doğru çıkacağını belirten Sellars, Switch sürümü hakkında bazı bilgiler de paylaştı. Buna göre oyunun Switch sürümünde hareket algılayıcı kontrolör desteği olacak ve DLC desteği de sunulacak.Activision’dan henüz konu hakkında bir duyuru yok, ama İlkbahar döneminde resmi duyurunun gelmesi bekleniyor. Bildiğiniz gibi hemen her sene kasım ayında yeni bir Call of Duty görüyoruz. Bu yıl da farklı olmayacaktır.