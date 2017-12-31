Call of Duty oyuncularının kavgası ölüme yol açtı

ABD’nin Kansas eyaletinde bir polisin, 2 oyuncu tarafından yapılan şaka sonucunda 28 yaşlarındaki silahsız bir erkeği vurarak öldürdüğü bildirildi

Call of Duty oyuncularının kavgası ölüme yol açtı
Geçtiğimiz günlerde sadece 1.5 $ bahisle Call of Duty maçı yapan iki oyuncu, bu maçın ardından birbirleriyle tartışmaya başlamışlar ve gelen haberlere göre bu olay tahmin edilemez noktalara gelmiş. Yerel kaynaklardan gelen haberlere göre, iki taraf arasındaki bir anlaşmazlık, sahte bir SWAT ekibini çağırmaya ve sonrada 28 yaşındaki bir Kansaslı adamın ölümüne yol açtı.

Teknokulis'in Yerel haber sitesi The Wichita Eagle'a dayandırdığı habere göre, Call of Duty oyuncuları birbirleriyle tartışırken bu kavga büyümüş ve olay birbirlerine adres göndermeye kadar gelmiş.

Daha sonra ise biri diğerinin adresini polis ekiplerine bildirerek kişinin ailesini evde rehin tuttuğunu söylemiş. Hemen olay yerine giden polis, yanlış anlaşılma sonucu bir adamı vurmuş ve bu kişi hayatını kaybetmiş.

İşin daha da kötü tarafı olayda hayatını kaybeden kişinin masum birisi olması. Raporlara göre olayda verilen adres başka birisinin adresi. Polis bu olayla ilgili araştırmalarını sürdürüyor.


DAHA ÖNCE DE OLDU!


Bu olay ilk değil. Daha önce de bu tarz online oyunlarda yaşanan anlaşmazlıklar sonucu diğerinin evine sahte ihbarlarla polisleri gönderen oyuncular olmuştu. Ancak bu olay ölümle sonuçlanan ilk "swatting" olayı olabilir.
Kağıthane'de soyguncularla polis arasında çatışma

Kağıthane'de soyguncularla polis arasında çatışma
Kütahya’da 14 tonluk direk iş yerine girdi!

Kütahya’da 14 tonluk direk iş yerine girdi!
3 ay önce cesedi bulunan kadının katili sevgilisi çıktı

3 ay önce cesedi bulunan kadının katili sevgilisi çıktı
Mersin'de adliye önünde silahlı saldırı

Mersin'de adliye önünde silahlı saldırı
Giresun'da elektrik akımına kapılan 2 işçi hayatını kaybetti

Giresun'da elektrik akımına kapılan 2 işçi hayatını kaybetti
Herkesin gözü önünde motosikleti çaldılar

Herkesin gözü önünde motosikleti çaldılar
Beton pompasının döktüğü çimento baba ile oğlunu duvar altında bıraktı

Beton pompasının döktüğü çimento baba ile oğlunu duvar altında bıraktı
Hiç gitmediği İstanbul'da 15 kez dilencilik cezası yemiş!

Hiç gitmediği İstanbul'da 15 kez dilencilik cezası yemiş!
Adana’da tekel bayi soyan hırsızlardan şoke eden savunma

Adana’da tekel bayi soyan hırsızlardan şoke eden savunma
15 Temmuz Köprüsü’ndeki ‘hayalet sürücü’ yakalandı

15 Temmuz Köprüsü’ndeki ‘hayalet sürücü’ yakalandı
Sobe! Hırsız, kapı dürbünündeki kameraya böyle yakalandı

Sobe! Hırsız, kapı dürbünündeki kameraya böyle yakalandı