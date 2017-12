Call of Duty oyuncularının kavgası ölüme yol açtı

DAHA ÖNCE DE OLDU!

Haber Merkezi

Geçtiğimiz günlerde sadece 1.5 $ bahisle Call of Duty maçı yapan iki oyuncu, bu maçın ardından birbirleriyle tartışmaya başlamışlar ve gelen haberlere göre bu olay tahmin edilemez noktalara gelmiş. Yerel kaynaklardan gelen haberlere göre, iki taraf arasındaki bir anlaşmazlık, sahte bir SWAT ekibini çağırmaya ve sonrada 28 yaşındaki bir Kansaslı adamın ölümüne yol açtı.Teknokulis'in Yerel haber sitesi The Wichita Eagle'a dayandırdığı habere göre, Call of Duty oyuncuları birbirleriyle tartışırken bu kavga büyümüş ve olay birbirlerine adres göndermeye kadar gelmiş.Daha sonra ise biri diğerinin adresini polis ekiplerine bildirerek kişinin ailesini evde rehin tuttuğunu söylemiş. Hemen olay yerine giden polis, yanlış anlaşılma sonucu bir adamı vurmuş ve bu kişi hayatını kaybetmiş.İşin daha da kötü tarafı olayda hayatını kaybeden kişinin masum birisi olması. Raporlara göre olayda verilen adres başka birisinin adresi. Polis bu olayla ilgili araştırmalarını sürdürüyor.Bu olay ilk değil. Daha önce de bu tarz online oyunlarda yaşanan anlaşmazlıklar sonucu diğerinin evine sahte ihbarlarla polisleri gönderen oyuncular olmuştu. Ancak bu olay ölümle sonuçlanan ilk "swatting" olayı olabilir.