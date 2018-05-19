Cam silerken dengesini kaybedip 2’nci kattan düştü

Zonguldak'ta yaşayan Ülkü A., komşusuna yardım için gittiği 3 katlı binanın 2’nci katındaki evinde cam silerken dengesini kaybedip yaklaşık 7 metre yükseklikten toprak zemine düştü.

AYAĞINDA VE BELİNDE KIRIKLAR VAR

Yaralanan Ülkü A., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Ülkü A.’nın ayak ve belinde kırıklar olduğu belirtildi.

Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA)