Çamaşır yıkayan bisiklet yaptılar

Bu yıl 5'incisi düzenlenen ve Amasya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Salonu'nda sergilenen ödüllü proje yarışmasında Amasya Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Makine programı 2´inci sınıf öğrencileri dışarıda ve evde kullanılan bilen hem spor hem de çamaşır yıkayabilen bir proje geliştirdi.

SIFIR MALİYETLE YAPTILAR

Üniversite öğrencileri geliştirdikleri projeyi geri dönüşüme atılan malzemelerden sıfır maliyetle yaptı. Çamaşır makinesine alternatif proje Makine programı 2´inci sınıf öğrencileri Selim Sağlam, Tayfun Mert, Bekir Eren Sağlamer ve Oktay Durmuş tarafından yapıldı. Çamaşır yıkan bisiklet yarışmaya katılan öğrencilerin dışında Amasya Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (MYO) Müdürü Prof.Dr. Hasan Tanak'ın da dikkatini çekti. Prof.Dr. Hasan Tanak, Makine programı öğrencilerinin hazırladığı projeyi üzerine binip pedal çevirerek test etti.

Proje hakkında bilgi veren öğrencilerden Tayfun Mert, "Bu projeyi tamamen sıfır maliyetle atılmış, geri dönüşüm parçalarından yaptık. Projemizle hem dışarıda hem de evde spor yaparken çamaşır yıkamayı hedefledik" dedi.

Makine programı 2´inci sınıf öğrencisi Selim Sağlam ise, "En ucuz maliyetle para harcamadan bir şey yapmayı düşündük. Çünkü para harcayarak daha güzel şeyler yapabilirler. Ama biz para harcamadan bir şeyler yapmaya çalıştık. Aklımıza 'Çamaşır Yıkayan Bisiklet´' geldi. Olabildiğince atık ve kullanılmamış malzemelerden yararlanarak oturduğun yerden pedal çevirerek arkasında bulunan kazan ile elbiseleri de yıkamasını sağlıyor. Kullanıcılar bu sayede hem spor yapmış hem de çamaşırını yıkamış oluyor" diye konuştu.





Sinan HARMANCI/AMASYA,(DHA)



