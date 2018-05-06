Camdan fırlayan sürücü aracın altında kalarak öldü

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde kaldırıma çarpan otomobilin sürücüsü, camdan fırlaması sonucu aracın altında kalarak hayatını kaybetti. Kazada 2 kişi de yaralandı

Camdan fırlayan sürücü aracın altında kalarak öldü
Kaza, saat 02.00 sıralarında Darıca ilçesi Tuzla Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Enes Beşkaya (23), bir yakınının eğlencesine katıldıktan sonra 34 GP 4372 plakalı otomobiline aldığı iki kişi ile birlikte eve dönmek için yola çıktı. Beşkaya’nın idaresindeki otomobil, Tuzla Caddesi’nde kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı. Kazada araçtan fırlayarak yere düşen Beşkaya otomobilin altında kalarak, Ö.Y. (18) ve M.G. (20) ise araç içinde sıkışarak yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Beşkaya ve iki kişiyi ambulansla hastanelere kaldırdı. Darıca Farabi Devlet Hastanesine kaldırılan Enes Beşkaya yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan Ö.Y. ve M.G. ise tedavilerinin ardından taburcu edildi. 

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı. 

İHA


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