Cami avlusunda yüksek dozda uyuşturucudan öldü
Antalya’da, Alpay A. (39) cami bahçesinde koluna enjekte ettiği yüksek dozda uyuşturucu nedeniyle yaşamını yitirdi
Antalya Muratpaşa'da bulunan Arvallı Camii'ne gelenler bahçede Alpay A.’nın hareketsiz yattığını görünce 112'yi aradı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Alpay A.’nın yaşamını yitirdiğini belirledi.
NEDENİ YÜKSEK DOZDA UYUŞTURUCU
Alpay A.’nın koluna enjekte ettiği yüksek dozda uyuşturucu nedeniyle yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Alpay A.’nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)