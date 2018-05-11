Yeme & İçme Etkinlik Kültür Sanat Sinema Doğa Seyahat Müzik Kitap

Cami ve minaresi böyle yıkıldı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 'çürük' raporu bulunan cami ve minaresi ile 4 katlı bir binanın yıkımı, polisin aldığı geniş güvenlik önlemleri altında yapıldı. Yıkımı görüntülemek isteyen meraklılar, bölgeden uzaklaştırıldı.
 

Cami ve minaresi böyle yıkıldı
Beytüşşebap'ta yaklaşık 60 yıllık olan Ulu Cami ve minaresi ile yanındaki 4 katlı hizmet binası için yıkım kararı çıkarıldı. İş makineleriyle bölgeye gelen ekipler, 4 katlı bina ile caminin yıkımı için çalışmalara başladı. Bu sırada vatandaşlar çevrede toplanarak, cep telefonu ile yıkımı görüntülemek istedi. Müftülük çalışanları durumu polise bildirdi. Bölgeye gelen polisler, çevredeki vatandaşları uzaklaştırdı. Bina ile caminin yıkımının ardından yaklaşık 50 metrelik minarenin yıkımına geçildi. Minare de, iş makinesi ile yıkıldı.

 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Tekirdağ'da hortum mahalleyi yerle bir etti

Tekirdağ'da hortum mahalleyi yerle bir etti
'Türkiye'nin kadınlara özel ilk AVM'si' açıldı

'Türkiye'nin kadınlara özel ilk AVM'si' açıldı
Ankara için kuvvetli sağanak uyarısı

Ankara için kuvvetli sağanak uyarısı
Tarsus'ta en güzel buzağı yarışması yapıldı

Tarsus'ta en güzel buzağı yarışması yapıldı
6.kattan düştü hayatta kaldı ama tedavisi için 600 bin lira gerekiyor

6.kattan düştü hayatta kaldı ama tedavisi için 600 bin lira gerekiyor
Antalya'da UMKE'den tatbikat

Antalya'da UMKE'den tatbikat
Kendisini odadan kovan doktordan şikayetçi oldu

Kendisini odadan kovan doktordan şikayetçi oldu
Bu göl gençleştiriyor!

Bu göl gençleştiriyor!
Genç kız beyin tümörü nedeniyle hayatını kaybetti

Genç kız beyin tümörü nedeniyle hayatını kaybetti
Didim'deki Osmanlı batığı gün yüzüne çıkartılıyor

Didim'deki Osmanlı batığı gün yüzüne çıkartılıyor
Ödemiş’te beylikler dönemine ait ikinci kümbet bulundu

Ödemiş’te beylikler dönemine ait ikinci kümbet bulundu