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Camiden demir kapı ve pencere çaldı, kıskıvrak yakalandı

Samsun’daki bir camiden demir kapı ve pencere çalan işitme engelli hırsız, bisikletiyle kaçarken polis tarafından yakalandı

24 Şubat 2018, Cumartesi 16:49
Camiden demir kapı ve pencere çaldı, kıskıvrak yakalandı
Olay, Samsun İlkadım'daki Kadıköy Camii’nde meydana geldi. Camiye giren hırsız, demir kapı ve pencereyi söküp bisikletinin yanına taşıdı. Ardından bisiklete binen hırsız, kapı ile pencereyi sürükleyerek kaçtı. Caddede devriye gezen polis ekibi şüpheliyi durdurdu.

ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI

Yapılan araştırmada kapı ve pencerenin camiden çalındığı belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan ve işitme engelli olduğu öğrenilen hırsız, ifade ve kimlik tespiti için İlyasköy Polis Merkezi’ne götürüldü.

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)


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