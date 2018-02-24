Camiden demir kapı ve pencere çaldı, kıskıvrak yakalandı

ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI

Senim Tanay

Olay, Samsun İlkadım'daki Kadıköy Camii’nde meydana geldi. Camiye giren hırsız, demir kapı ve pencereyi söküp bisikletinin yanına taşıdı. Ardından bisiklete binen hırsız, kapı ile pencereyi sürükleyerek kaçtı. Caddede devriye gezen polis ekibi şüpheliyi durdurdu.Yapılan araştırmada kapı ve pencerenin camiden çalındığı belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan ve işitme engelli olduğu öğrenilen hırsız, ifade ve kimlik tespiti için İlyasköy Polis Merkezi’ne götürüldü.