15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

SON DAKİKA

Camiye girip yardım paralarını çaldı

Kocaeli Gölcük'teki Ulaşlı Merkez Camisi'ne giren E.Y., yardımların toplandığı kasadan paraları çaldı

06 Ocak 2018, Cumartesi 16:15
Camiye girip yardım paralarını çaldı
Gölcük Ulaşlı Merkez Camisi’ne giren hırsız, buradaki odaya girerek yardımların toplandığı kasada bulunan paraları çaldı. Kasadan paraların çalındığı fark eden Cami Koruma ve Yaşatma Derneği polise haber verdi.

GÜVENLİK KAMERALARINA YAKALANDI

Polis, güvenlik kameralarını inceleyerek hırsızın kimliğini tespit etti. E.Y.’nin, Karamürsel’de bulunan iki camiden de hırsızlık yaptığı belirlendi.

Camideki güvenlik kamerası görüntülerinde hırsızın raftan anahtarı alıp odanın kapısını açması, odadan çıktıktan sonra yeniden kapıyı kilitleyip anahtarı yeniden koyması görüntülendi. Polis, E.Y.’yi her yerde arıyor.

Soner GÜLEZER/DHA


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son dakika: Diyarbakır'da bir binada patlama meydana geldi

Son dakika: Diyarbakır'da bir binada patlama meydana geldi
İstanbul Balat’ta buz gibi havada denizden haç çıkarma töreni yapıldı

İstanbul Balat’ta buz gibi havada denizden haç çıkarma töreni yapıldı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Alman mevkidaşı Sigmar Gabriel ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Alman mevkidaşı Sigmar Gabriel ile bir araya geldi
Dalaman İlçe Jandarma Komutanına FETÖ'den gözaltı

Dalaman İlçe Jandarma Komutanına FETÖ'den gözaltı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin uçağı acil iniş yaptı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin uçağı acil iniş yaptı
İstanbul Avcılar'da yangın paniği

İstanbul Avcılar'da yangın paniği
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demir Kilise'yi açacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demir Kilise'yi açacak
FETÖ lideri Fethullah Gülen'in yeğeni Keysan Gülen İstanbul'da yakalandı

FETÖ lideri Fethullah Gülen'in yeğeni Keysan Gülen İstanbul'da yakalandı
Ege'de Türkiye-Yunanistan krizi

Ege'de Türkiye-Yunanistan krizi
AK Partili Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin'i kaçırmaya kalktılar

AK Partili Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin'i kaçırmaya kalktılar
Son Dakika... CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Bizim kayığımız Bandırma vapuru

Son Dakika... CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Bizim kayığımız Bandırma vapuru