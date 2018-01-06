Camiye girip yardım paralarını çaldı

GÜVENLİK KAMERALARINA YAKALANDI

Senim Tanay

Gölcük Ulaşlı Merkez Camisi’ne giren hırsız, buradaki odaya girerek yardımların toplandığı kasada bulunan paraları çaldı. Kasadan paraların çalındığı fark eden Cami Koruma ve Yaşatma Derneği polise haber verdi.Polis, güvenlik kameralarını inceleyerek hırsızın kimliğini tespit etti. E.Y.’nin, Karamürsel’de bulunan iki camiden de hırsızlık yaptığı belirlendi.Camideki güvenlik kamerası görüntülerinde hırsızın raftan anahtarı alıp odanın kapısını açması, odadan çıktıktan sonra yeniden kapıyı kilitleyip anahtarı yeniden koyması görüntülendi. Polis, E.Y.’yi her yerde arıyor.