Can Bonomo, sevgilisi Öykü Karayel ile uyurken fotoğraflarının çekilmesine isyan etti

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"YAPTIĞINIZ MAHREMİYETE TECAVÜZ ETMEK"

Çiğdem Saltık

İzmir'den İstanbul'a dönen çift uçakta uyuya kalmış, o anlar yolcular tarafından fotoğraflanmış ve haber sitelerinde yayınlamıştı., Twitter hesabından o fotoğraflara böyle isyan etti:"Uyuyan insanların fotoğrafını çekip internete koymak mahremiyete tecavüz etmek artık. Saygı duymuyorsun, bir söz hakkın var sanıyorsun onu anladık da. Tecavüz sert. İnsanın umudu kırılıyor. Biz gözümüz açık uyuyalım o vakit. Sen o vicdanla mışıl mışıl. İroniye bak."