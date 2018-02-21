Can Bonomo, sevgilisi Öykü Karayel ile uyurken fotoğraflarının çekilmesine isyan etti

İzmir'den İstanbul'a dönen çift uçakta uyuya kalmış, o anlar yolcular tarafından fotoğraflanmış ve haber sitelerinde yayınlamıştı.
Can Bonomo
, Twitter hesabından o fotoğraflara böyle isyan etti:
Can Bonomo ve Öykü Karayel nişanlandı, düğün tarihi belli oldu
"YAPTIĞINIZ MAHREMİYETE TECAVÜZ ETMEK"
"Uyuyan insanların fotoğrafını çekip internete koymak mahremiyete tecavüz etmek artık. Saygı duymuyorsun, bir söz hakkın var sanıyorsun onu anladık da. Tecavüz sert. İnsanın umudu kırılıyor. Biz gözümüz açık uyuyalım o vakit. Sen o vicdanla mışıl mışıl. İroniye bak."
Çiğdem Saltık