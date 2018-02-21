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Can Bonomo, sevgilisi Öykü Karayel ile uyurken fotoğraflarının çekilmesine isyan etti

Geçen günlerde şarkıcı Can Bonomo ve oyuncu sevgilisi Öykü Karayel'in uçakta çekilen fotoğrafları internete sızdırıldı. Can Bonomo, "Bu yaptığınız mahremiyete tecavüz" diyerek isyan etti

21 Şubat 2018, Çarşamba 16:47
Can Bonomo, sevgilisi Öykü Karayel ile uyurken fotoğraflarının çekilmesine isyan etti
İzmir'den İstanbul'a dönen çift uçakta uyuya kalmış, o anlar yolcular tarafından fotoğraflanmış ve haber sitelerinde yayınlamıştı.

Can Bonomo, Twitter hesabından o fotoğraflara böyle isyan etti:



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"YAPTIĞINIZ MAHREMİYETE TECAVÜZ ETMEK"

"Uyuyan insanların fotoğrafını çekip internete koymak mahremiyete tecavüz etmek artık. Saygı duymuyorsun, bir söz hakkın var sanıyorsun onu anladık da. Tecavüz sert. İnsanın umudu kırılıyor. Biz gözümüz açık uyuyalım o vakit. Sen o vicdanla mışıl mışıl. İroniye bak."



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