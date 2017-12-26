Can Bonomo ve Öykü Karayel nişanlandı mı?

Can Bonomo ile Öykü Karayel evlilik kararı aldı

Elif Bayram

Şu aralar Show TV'dekikarakteriyle izlediğimiz oyuncu Öykü Karayel ile uzun süredir aşk yaşayan Can Bonomo, sevgilisi ile bir fotoğrafını Instagram'dan paylaştı.Can Bonomo'nun aşk pozuna takipçileri binlerce beğeni ve yorum yağdırdı.Öte yandan Can Bonomo ve Öykü Karayel'in aşk paylaşımı kafaları karıştırdı.takım elbiseyle gören takipçileri 'acaba nişan töreninden mi?' bu kare yorumunda bulundu.Not:sevgilisini geçen günlerde ikizi Ezgi ve babası ile tanıştırmıştı. İkilinin evlilik kararı aldığı da konuşulanlar arasındaydı.