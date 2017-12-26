Can Bonomo ve Öykü Karayel nişanlandı mı?

Şu aralar Show TV'deki Kalp Atışı'nda 'Eylül'
karakteriyle izlediğimiz oyuncu Öykü Karayel ile uzun süredir aşk yaşayan Can Bonomo, sevgilisi ile bir fotoğrafını Instagram'dan paylaştı.
Can Bonomo'nun aşk pozuna takipçileri binlerce beğeni ve yorum yağdırdı.
Öte yandan Can Bonomo ve Öykü Karayel'in aşk paylaşımı kafaları karıştırdı. Can Bonomo'yu
takım elbiseyle gören takipçileri 'acaba nişan töreninden mi?' bu kare yorumunda bulundu.
Can Bonomo ile Öykü Karayel evlilik kararı aldı
Not: Öykü Karayel
sevgilisini geçen günlerde ikizi Ezgi ve babası ile tanıştırmıştı. İkilinin evlilik kararı aldığı da konuşulanlar arasındaydı.
Elif Bayram