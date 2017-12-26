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Can Bonomo ve Öykü Karayel nişanlandı mı?

Can Bonomo, sosyal medya hesabından paylaştığı aşk pozuyla Öykü Karayel'e olan aşkını bir kez daha ilan etti. Can Bonomo'nun bu paylaşımı akıllara 'Nişanlandılar mı?' sorusunu getirdi

26 Aralık 2017, Salı 15:02
Can Bonomo ve Öykü Karayel nişanlandı mı?
Şu aralar Show TV'deki Kalp Atışı'nda 'Eylül' karakteriyle izlediğimiz oyuncu Öykü Karayel ile uzun süredir aşk yaşayan Can Bonomo, sevgilisi ile bir fotoğrafını Instagram'dan paylaştı.

Can Bonomo'nun aşk pozuna takipçileri binlerce beğeni ve yorum yağdırdı.

Nişanlandılar mı

Öte yandan Can Bonomo ve Öykü Karayel'in aşk paylaşımı kafaları karıştırdı. Can Bonomo'yu takım elbiseyle gören takipçileri 'acaba nişan töreninden mi?' bu kare yorumunda bulundu.

Nişanlandılar mı

Can Bonomo ile Öykü Karayel evlilik kararı aldıCan Bonomo ile Öykü Karayel evlilik kararı aldı

Not: Öykü Karayel sevgilisini geçen günlerde ikizi Ezgi ve babası ile tanıştırmıştı. İkilinin evlilik kararı aldığı da konuşulanlar arasındaydı. 


 
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