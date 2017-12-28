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Can Bonomo ve Öykü Karayel yılbaşına yurt dışında girecek

Yeni yıla yurtdışında girmek isteyen Öykü Karayel ve Can Bonomo havalanında objektiflere yakalandılar 

28 Aralık 2017, Perşembe 13:33
Can Bonomo ve Öykü Karayel yılbaşına yurt dışında girecek
Can Bonomo ve sevgilisi Öykü Karayel  Atatürk Havalimanı Dış Hatlar terminalinde görüntülendi.

Yılbaşına yurt dışında girecek olan Can Bonomo ve Öykü Karayel dün de 'Nişanlandılar mı?' iddiasıyla gündeme geldi. Bu iddianın ortaya çıkmasının nedeni ise Can Bonomo'nun Instagram hesabından paylaştığı aşk pozuydu. 

Can Bonomo'nun aşk pozuna takipçileri binlerce beğeni ve yorum yağdırdı.

Nişanlandılar mı

Can Bonomo'yu takım elbiseyle gören takipçileri 'acaba nişan töreninden mi?' bu kare yorumunda bulundu.

Nişanlandılar mı

Not: Öykü Karayel sevgilisini geçen günlerde ikizi Ezgi ve babası ile tanıştırmıştı. İkilinin evlilik kararı aldığı da konuşulanlar arasındaydı. 


Can Bonomo ve Öykü Karayel nişanlandı mı?Can Bonomo ve Öykü Karayel nişanlandı mı?
Can Bonomo ile Öykü Karayel evlilik kararı aldıCan Bonomo ile Öykü Karayel evlilik kararı aldı
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