Can Bonomo ve Öykü Karayel yılbaşına yurt dışında girecek

Can Bonomo ve sevgilisi Öykü Karayel Atatürk Havalimanı Dış Hatlar terminalinde görüntülendi.
Yılbaşına yurt dışında girecek olan Can Bonomo ve Öykü Karayel
dün de 'Nişanlandılar mı?' iddiasıyla gündeme geldi. Bu iddianın ortaya çıkmasının nedeni ise Can Bonomo'nun Instagram hesabından paylaştığı aşk pozuydu.
Can Bonomo'nun aşk pozuna takipçileri binlerce beğeni ve yorum yağdırdı.
Can Bonomo'yu
takım elbiseyle gören takipçileri 'acaba nişan töreninden mi?' bu kare yorumunda bulundu.
Not: Öykü Karayel
sevgilisini geçen günlerde ikizi Ezgi ve babası ile tanıştırmıştı. İkilinin evlilik kararı aldığı da konuşulanlar arasındaydı.
Can Bonomo ve Öykü Karayel nişanlandı mı?
Can Bonomo ile Öykü Karayel evlilik kararı aldı
Elif Bayram