Can Bonomo ve Öykü Karayel yılbaşına yurt dışında girecek

Can Bonomo ve Öykü Karayel nişanlandı mı?

Can Bonomo ile Öykü Karayel evlilik kararı aldı

Elif Bayram

Can Bonomo ve sevgilisi Öykü Karayel Atatürk Havalimanı Dış Hatlar terminalinde görüntülendi.Yılbaşına yurt dışında girecek olandün de 'Nişanlandılar mı?' iddiasıyla gündeme geldi. Bu iddianın ortaya çıkmasının nedeni ise Can Bonomo'nun Instagram hesabından paylaştığı aşk pozuydu.Can Bonomo'nun aşk pozuna takipçileri binlerce beğeni ve yorum yağdırdı.takım elbiseyle gören takipçileri 'acaba nişan töreninden mi?' bu kare yorumunda bulundu.Not:sevgilisini geçen günlerde ikizi Ezgi ve babası ile tanıştırmıştı. İkilinin evlilik kararı aldığı da konuşulanlar arasındaydı.