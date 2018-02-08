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Can Yüce'nin klibi beş günde iki milyon kişi tarafından izlendi

Yayınlanan ilk video klibi "Sanki Rüya" ile 12 Milyon dinleyiciye ulaşarak müzik dünyasına merhaba diyen Can Yüce'nin ikinci video klibi "Aklım Gider Aklına" çok kısa sürede 2 milyon kişi tarafından izlendi, 25 bin yorum sayısına ulaştı

08 Şubat 2018, Perşembe 16:06
Can Yüce'nin klibi beş günde iki milyon kişi tarafından izlendi
2016 yılında sosyal medyada paylaştığı bir şarkının coverı ile dikkatleri üzerine çeken Can Yüce’nin yeni single çalışması "Aklım Gider Aklına" tüm dijital platformlarda ve müzik kanallarında yayında.
 
Geçen yıl Umut Kumaş ile düet yaptığı "Sanki Rüya" isimli şarkısıyla büyük bir hayran kitlesine sahip olan Can Yüce’nin yeni şarkısının söz ve müziği kendisine, aranjörlüğü ise Uğur Balcı’ya ait.
 

KLİBE 25 BİNİN ÜZERİNDE YORUM GELDİ


Yayınlandığı günden bugüne, çok kısa sürede iki milyon kişi tarafından izlenen klip, 25 binin üzerinde yorum sayısına ulaşarak rekora koşuyor.


 

İLK VİDEO 12 MİLYON İZLENDİ


Sosyal medya fenomeni olan ve soyal medyada 600 binin üstünde takipçisi bulunan Can Yüce’nin, geçen yıl yayınlanan "Sanki Rüya" isimli şarkısı Youtube’da 12 milyon tıklanmıştı.



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