Can Yüce'nin klibi beş günde iki milyon kişi tarafından izlendi

KLİBE 25 BİNİN ÜZERİNDE YORUM GELDİ

İLK VİDEO 12 MİLYON İZLENDİ

Elif Bayram

2016 yılında sosyal medyada paylaştığı bir şarkının coverı ile dikkatleri üzerine çeken’nin yeni single çalışması "tüm dijital platformlarda ve müzik kanallarında yayında.Geçen yılile düet yaptığı "isimli şarkısıyla büyük bir hayran kitlesine sahip olan Can Yüce’nin yeni şarkısının söz ve müziği kendisine, aranjörlüğü ise Uğur Balcı’ya ait.Yayınlandığı günden bugüne, çok kısa sürede iki milyon kişi tarafından izlenen klip, 25 binin üzerinde yorum sayısına ulaşarak rekora koşuyor.Sosyal medya fenomeni olan ve soyal medyada 600 binin üstünde takipçisi bulunan, geçen yıl yayınlanan "isimli şarkısı Youtube’da 12 milyon tıklanmıştı.