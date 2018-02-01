Çanakkale Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı

Serap Belovacıklı

Çanakkale Boğazı, yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.AA'nın haberine göre, dün gece yarısı başlayan sis, sabah saat 05.30 itibariyle etkisini arttırarak denizdeki görüş mesafesinin azalmasına neden oldu. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü (VTS) kuzey ve güney yönlerden giriş yapacak gemileri telsizleri uyarıp boğazın saat 07.00'de çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldığını duyurdu.Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği öğrenilirken, Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş yetkilileri yerel ulaşımda sıkıntının yaşanmadığını kaydetti.