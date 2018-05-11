15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Çanakkale'de 23 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 23 kaçak göçmen yakalandı

11 Mayıs 2018, Cuma 16:07
Çanakkale'de 23 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale Küçükkuyu'daki Assos sahil yolu üzerinde devriye görevi yapan jandarma,  zeytin ağaçları arasında yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası’na gitmek için hazırlık yapan kaçak göçmen grubu olduğunu tespit etti.

Ekipler tarafından yapılan operasyonda aralarında Pakistan, Suriye, Afganistan uyruklu 23 kaçak göçmen yakalandı.

Küçükkuyu Jandarma Karakolu’na götürülen kaçaklar, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Dilara ERDİNÇ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Kilis'te yoğun sağanak sele yol açtı

Kilis'te yoğun sağanak sele yol açtı
SP lideri Karamollaoğlu seçim startını İstanbul'da verdi

SP lideri Karamollaoğlu seçim startını İstanbul'da verdi
HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş için iptal başvurusu

HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş için iptal başvurusu
AK Parti seçim şarkısı dinle! (video) Ceyhun Çelikten 'Eroğlu Erdoğan' sarkı sözleri...

AK Parti seçim şarkısı dinle! (video) Ceyhun Çelikten 'Eroğlu Erdoğan' sarkı sözleri...
Son dakika! Şırnak'tan acı haber: 1 şehit

Son dakika! Şırnak'tan acı haber: 1 şehit
Oruçla ilgili hadisler, ayetler nelerdir? 

Oruçla ilgili hadisler, ayetler nelerdir? 
Son dakika: Mezarlıktaki 'gizemli kız' bulundu iddiası

Son dakika: Mezarlıktaki 'gizemli kız' bulundu iddiası
Afrin'de görev yapan PÖH'ler geri döndü

Afrin'de görev yapan PÖH'ler geri döndü
Afyonkarahisar'da düğün magandalarına baskın

Afyonkarahisar'da düğün magandalarına baskın
Başbakan'dan Bakanlar Kurulu'na KHK yetkisi verilmesiyle ilgili açıklama

Başbakan'dan Bakanlar Kurulu'na KHK yetkisi verilmesiyle ilgili açıklama
İstanbul Esenler'de bir okulda bomba ihbarı

İstanbul Esenler'de bir okulda bomba ihbarı