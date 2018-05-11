Çanakkale'de 23 kaçak göçmen yakalandı

Senim Tanay

Çanakkale Küçükkuyu'daki Assos sahil yolu üzerinde devriye görevi yapan jandarma, zeytin ağaçları arasında yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası’na gitmek için hazırlık yapan kaçak göçmen grubu olduğunu tespit etti.Ekipler tarafından yapılan operasyonda aralarında Pakistan, Suriye, Afganistan uyruklu 23 kaçak göçmen yakalandı.Küçükkuyu Jandarma Karakolu’na götürülen kaçaklar, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.