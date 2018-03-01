Çanakkale'de 3 yaşındaki çocuk mamadan boğularak öldü

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, 3 yaşındaki engelli çocuk, nefes borusuna kaçan mama yüzünden boğularak öldü

Çanakkale'de 3 yaşındaki çocuk mamadan boğularak öldü
Söğütgediği köyünde yaşayan Osman Savran ile Emine Savran çiftinin 3 yaşındaki beden engelli oğulları Musa Savran'ın, annesi yemek yedirdiği esnada nefes borusuna mama kaçtı. Durumu fark eden Savran çifti, çocuğu hemen Bayramiç Devlet Hastanesi'ne götürdü. Talihsiz çocuk, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaklaşık 10 yıldır evli olan Savran çifti fenalık geçirdi. Çocuğun cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. 

KIZLARI DA ÖLMÜŞTÜ

Savran çiftinin 9 aylık bebekleri Nazife Nur'un da 2012 yılının Kasım ayında yatakta uyuduğu sırada sobanın üzerindeki güğümde bulunan kaynar suyun dökülmesi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve vücudunda yüzde 70 oranında yanık oluşan bebek Nazife Nur, Ezine Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği sırada hayatını kaybetmişti. 


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