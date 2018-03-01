Çanakkale'de 6 yıl arayla iki çocuklarını kaybettiler

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi Söğütgediği köyünde 6 yıl önce çaydanlığın üzerine devrilmesi sonucu 10 aylık kızları Nefize’yi kaybeden Emine (41) ve Osman Savran (47) çiftinin oğulları Musa (3) da bu sabah hayatını kaybetti.

Çanakkale'de 6 yıl arayla iki çocuklarını kaybettiler
İlçeye 20 kilometre uzaklıktaki Söğütgediği köyünde saat 09.30 sıralarında meydana gelen olayda, oğlu Musa Savran´ın uykusunda hırıltılı sesler çıkarmaya başladığını duyan Emine Savran, hemen eşi Osman Savran’a haber verdi. Çift, Musa´yı otomobille Bayramiç Devlet Hastanesi´ne götürdü. Musa bebeğin, yolda hayatını kaybettiği belirlendi. Doktorlar, Musa Savran´ın mama ya da kusmuğunun nefes borusuna kaçması sonucu yaşamını yitirmiş olabileceğini belirtti.



6 yıl önce kızlarını kaybeden Emine ve Osman Savran çifti, oğullarını da kaybetmenin acısıyla hastane koridorlarında gözyaşlarına boğuldu.

Minik Musa’nın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu´na gönderilirken, çiftin başka çocuğunun bulunmadığı öğrenildi.

DHA
 


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