Çanakkale'de bir iş adamı evinin çatısından düşerek hayatını kaybetti

Serap Belovacıklı

Olay bugün saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Eski Vali Konağı karşısındaki dubleks evinde tadilat yaptıran 40 yaşındaki Ali Rıza Gürbüz, evinin çatısından balkona geçmek isterken tutunduğu borudan eli kayarak düştü.2 çocuk babası Gürbüz'ün düştüğünü görenler durumu hemen 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, Gürbüz'e kalp masajı yaparak hayata döndürmeye çalıştı. Daha sonra ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Gürbüz hayatını kaybetti.İHA