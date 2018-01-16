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Çanakkale'de FETÖ operasyonu

Çanakkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri yapılanmasına yönelik operasyonda, muvazzaf 2 astsubay ile bir yüzbaşı gözaltına alındı.

Çanakkale'de FETÖ operasyonu
Çanakkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, muvazzaf 2 astsubay ile bir yüzbaşı gözaltına alındı.

Sakarya ve Bayburt cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalar kapsamında, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince halen görevde bulunan zanlılara ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, örgüt üyesi oldukları ileri sürülen Çanakkale Hava Radar Mevzi Komutanlığında görevli astsubay S.Y. ile 116. Jandarma Er Eğitim Alay Komutanlığında çalışan Astsubay E.Ç. ve Gelibolu 2. Kolordu Komutanlığı bünyesindeki yüzbaşı B.B. gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından zanlılardan S.Y. Sakarya, E.Ç. ve B.B. ise Bayburt'a gönderildi.


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