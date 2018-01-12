Çanakkale’de fuhuş operasyonu: 6 tutuklama

Edinilen bilgiye göre, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı
ekipleri, yabancı uyruklu kadınları İstanbul
'dan Çanakkale
'nin Gökçeada
İlçe merkezi ve köylerine getirerek fuhuş yaptıran suç örgütüne karşı 12 farklı adrese operasyon düzenlemiş, operasyonda 9 şüpheli şahıs gözaltına almıştı. Evlerde yapılan aramalarda da 7 adet cep telefonu, 8 bin 650 TL para ele geçirilmişti.
8 KİŞİDEN 6'SI TUTUKLANDI
DHA'nın haberine göre yakalanan şahıslardan 1 yabancı uyruklu kadın ise sınır dışı edilmek üzere Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edilmişti. 8 şüpheli ise jandarmada ki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 8 kişiden 6'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan, düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 şüpheli şahsın da arama çalışmaları devam ediyor.
Can Hakman