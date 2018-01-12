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Çanakkale’de fuhuş operasyonu: 6 tutuklama

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde yapılan fuhuş operasyonunda 6 kişi tutuklandı.

Çanakkale’de fuhuş operasyonu: 6 tutuklama
Edinilen bilgiye göre, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yabancı uyruklu kadınları İstanbul'dan Çanakkale'nin Gökçeada İlçe merkezi ve köylerine getirerek fuhuş yaptıran suç örgütüne karşı 12 farklı adrese operasyon düzenlemiş, operasyonda 9 şüpheli şahıs gözaltına almıştı. Evlerde yapılan aramalarda da 7 adet cep telefonu, 8 bin 650 TL para ele geçirilmişti.


8 KİŞİDEN 6'SI TUTUKLANDI


DHA'nın haberine göre yakalanan şahıslardan 1 yabancı uyruklu kadın ise sınır dışı edilmek üzere Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edilmişti. 8 şüpheli ise jandarmada ki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 8 kişiden 6'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 şüpheli şahsın da arama çalışmaları devam ediyor.
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