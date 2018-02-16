Çanakkale'de korkunç cinayet! Komşusunu baltayla öldürdü

Büşra Kamış

Olay, dün akşam saatlerinde Lapseki ilçesine bağlı Adatepe köyünde meydana geldi. Bayram Ok ile kapı komşusu İsmail Şahin arasında henüz nedeni bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Daha önceden de aralarında husumet olduğu iddia edilen komşulardan Bayram O, eline aldığı balta ile İsmail Şahin'e vurdu. Şahin, kafasına aldığı darbeyle olay yerinde hayatını kaybetti. Şahin'in cesedi, savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Lapseki Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Zanlı Bayram O., Jandarma tarafından gözaltına alındı.