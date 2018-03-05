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Çanakkale'de tarihi tabyada 'paintball' oynanması tepkilere neden oldu

Çanakkale’nin Kumkale köyünde bulunan ve Çanakkale Savaşları sırasında büyük faydalar gösteren Orhaniye Tabyası ile ilgili olarak geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yayınlanan fotoğraflar, büyük tepki çekti.

05 Mart 2018, Pazartesi 17:06
Çanakkale'de tarihi tabyada 'paintball' oynanması tepkilere neden oldu
Çanakkale Boğazı’nın stratejik tahkimatını güçlendirmek amacıyla Sultan II. Abdülhamid tarafından 1889 yılında yaptırılan Orhan Tabyası, Çanakkale Deniz Savaşları sırasında boğaz güvenliğinin savunması sırasında büyük faydalar gösterdi. Tarihi tabya geçtiğimiz günlerde U.O. tarafından 1 günlüğüne paintball sahasına çevrildi.

Oyunun oynandığı tarihi tabyanın duvarları, bonetlerin içi, tarihi toplar ve Seddülbahir Son 32 Saat dizi setinden kalma maket top ve aydınlatma sistemi boya mermisi izleriyle kaplandı.

Bir günlük paintball etkinliğine ait fotoğraflar sosyal medyada yayınlanınca, kamuoyunda büyük tepkiye neden oldu. Bunun ardından Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek, etkinliği düzenleyen U.O.’nun ifadesini aldı. Ardından U.O. serbest bırakıldı. U.O., tabyalara paintball oynamak için konulan hurda araçları kaldırırken, tabyalarda boyalı mermilerle zarar verilen yerleri temizledi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

İHA


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