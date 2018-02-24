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Çanakkale'den Midilli Adası'na geçmek isteyen 38 yabancı uyruklu yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçmek isteyen 38 yabancı uyruklu yakalandı

Çanakkale'den Midilli Adası'na geçmek isteyen 38 yabancı uyruklu yakalandı
Bölgede yasa dışı geçişlere karşı önlemlerini sürdüren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çanakkale-İzmir karayolunun Küçükkuyu rampaları mevkisindeki dağlık alanda bir grup yabancı uyruklu bulunduğunu tespit etti.

KADIN VE ÇOCUKLAR DA VAR

Jandarmanın bölgeye düzenlediği operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 38 kişi yakalandı.

Buradan Küçükkuyu’daki jandarma karakoluna getirilen 38 Afgan vatandaşı, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

 


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