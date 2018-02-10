Çanakkale'den Midilli'ye geçmek isteyen 10 kaçak göçmen yakalandı

GERİ GÖNDERME MERKEZİ'NE TESLİM EDİLDİ

Senim Tanay

Ayvacık açıklarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik, Assos Kadırga Burnu mevkisinde bir grubun lastik botla denizeaçıldığını tespit etti.Kıyıdan 1 mil açıkta düzenlenen operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 kaçak göçmen yakalandı.Akraba oldukları tespit edilen Suriyeliler, Küçükkuyu’daki Sahil Güvenlik Karakolu’na getirildi.İfadeleri alınan 10 Suriye uyruklu, daha sonra Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.