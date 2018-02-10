15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Çanakkale'den Midilli'ye geçmek isteyen 10 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale Ayvacık'ta yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçmeye çalışan Suriye uyruklu 10 göçmen yakalandı

10 Şubat 2018, Cumartesi 10:44
Çanakkale'den Midilli'ye geçmek isteyen 10 kaçak göçmen yakalandı
 Ayvacık açıklarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik, Assos Kadırga Burnu mevkisinde bir grubun lastik botla denize
 açıldığını tespit etti.
 
Kıyıdan 1 mil açıkta düzenlenen operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 kaçak göçmen yakalandı.

GERİ GÖNDERME MERKEZİ'NE TESLİM EDİLDİ

Akraba oldukları tespit edilen Suriyeliler, Küçükkuyu’daki Sahil Güvenlik Karakolu’na getirildi.

İfadeleri alınan 10 Suriye uyruklu, daha sonra Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Kahramanmaraş'ta korkunç kaza! 8 ölü 8 yaralı

Kahramanmaraş'ta korkunç kaza! 8 ölü 8 yaralı
Meteoroloji'den Marmara Bölgesi'ne sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den Marmara Bölgesi'ne sağanak yağış uyarısı
Son Dakika... TSK'dan Afrin açıklaması

Son Dakika... TSK'dan Afrin açıklaması
Son Dakika...Suriye İsrail uçağını düşürdü

Son Dakika...Suriye İsrail uçağını düşürdü
Soyağacı sorgulama uygulamasına günlük kota geliyor (e-Devlet soyağacı sorgulama)

Soyağacı sorgulama uygulamasına günlük kota geliyor (e-Devlet soyağacı sorgulama)
Atatürk ilk temeli Afrin'de atmış

Atatürk ilk temeli Afrin'de atmış
Şehidin annesinden ağlatan soru

Şehidin annesinden ağlatan soru
Çevreci Afacanlar'a yasak

Çevreci Afacanlar'a yasak
Hanzade Doğan Boyner BM'de konuştu: Cinsiyet eşitliği için işbirliği yapmalıyız

Hanzade Doğan Boyner BM'de konuştu: Cinsiyet eşitliği için işbirliği yapmalıyız
Şehidin babası gönüllü askerlik için başvuru yapmış

Şehidin babası gönüllü askerlik için başvuru yapmış
Hüseyin Avni Mutlu cezaevinden çıktı

Hüseyin Avni Mutlu cezaevinden çıktı