Çanakkale şehidinin 103 yaşındaki oğlu, Afrin’de şehit olmak istiyor

'BEN DE ŞEHİT OLMAK İSTİYORUM'

Mine Bozkurt

Niğde’nin Bor ilçesine bağlı Balcı köyünde yaşayan 103 yaşındaki, Mehmetçik’in Özgür Suriye Ordusu’yla (ÖSO) birlikte Afrin’de yürüttüğü Zeytin Dalı Operasyonu’na katılmak istediğini dile getirdi.Babası’in Seddülbahir’de şehit düştüğünü söyleyen Ateş,’dan Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Operasyonu’na katılma talebinde bulundu.Yakınları tarafından, elindeki Türk bayrağıyla görüntüye alınan Ateş, "Reisicumhurumuzdan Allah razı olsun. Babam Çanakkale’de şehit oldu, ben de şehit olmak istiyorum" diye konuştu.