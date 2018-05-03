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Çanakkale ve Bolu'da deprem

Çanakkale’nin Çan ilçesinde 4,3,  Bolu’da ise iki dakika arayla 3,8 ve 4 büyüklüklerinde iki  deprem meydana geldi.
 

Çanakkale ve Bolu'da deprem
Çanakkale’nin Çan ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.04’te merkez üssü Çan ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Çanakkale merkez ve çevre ilçelerin yanı sıra Bursa ve Balıkesir illerinde hissedilen depremin yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.


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Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.30’da merkez üssü Bolu olan 3,8 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Bu depremden iki dakika sonra merkez üssü yine Bolu olarak tespit edilen 4 büyüklüğünde bir sarsıntı daha oldu. İlk depremin yerin 8 kilometre, ikincisinin 5 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.


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