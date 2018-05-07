Çanakkale Zaferi İsviçre’yi karıştırdı

Türklere ve azınlıklara karşı sert tutumuyla bilinen İsviçre'de Çanakkale Zaferi kriz yarattı. Ülkenin çok satan tabloid gazetesi SonntagsBlick, Uttwil bölgesindeki bir okulda ilkokul öğrencilerinin Çanakkale Savaşı'nın temsilini yapması, "İsviçreli çocuklar savaş oynadı" başlığıyla paylaştı

Çanakkale Zaferi İsviçre’yi karıştırdı
1915’teki Çanakkale Zaferi, İsviçre’de kriz yarattı. Türkiye karşıtı tutumuyla bilinen İsviçre’nin Thurgau kantonundaki Uttwil’deki bir okulda öğrencilerin sahnede Çanakkale Zaferi’ni canlandırması büyük bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Okuldaki sahnede yüzlerce seyircinin önünde öğrenciler birbirleriyle mücadele ederken gelişmeyi haberleştiren tabloid gazetesi SonntagsBlick, suçu Türkiye’nin İsviçre Büyükelçiliği’ne attı.

25 Mart’ta yapılan temsilde yaşları 6 yaşlarında olan çocukların asker üniformasıyla yürüdüğü ve selam verdikten sonra sloganlar attığı ifade edildi. Gazete, hoparlörde tüfek sesi duyulunca çocukların oyuncak silahlarla birbirlerini vurdukları ifade edilirken, sahnede “ölen” çocukların üzerine Türk bayrağı örtüldüğü belirtildi.

Gazete, temsil organizasyonunun Türkiye Büyükelçiliği tarafından İsviçre’deki Türkler arasında milliyetçiliği artırmak amacıyla yapıldığını iddia ederken salonda diplomatların olduğu belirtildi. Konuyla ilgili yetkililer bir açıklama yapmadı. Blick gazetesinin pazar edisyonuna konuşan organizatörlerden biri, “Bu temsil biraz ileri gitmiş olabilir” yorumunu yaptı.


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